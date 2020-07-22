Українців з Нью-Джерсі запрошують на майстер-класи з петриківського розпису
Перша зустріч пройде 1 серпня, йдеться на сторінці події в Facebook.
«У цьому майстер-класі під проводом Галини Назаренко напряму з Петриківки, Україна, ви створите ваша власний витвір петриківського мистецтва», - йдеться в анонсі.
До участі в заході запрошуються усі охочі віком від 12 років, незалежно від їхнього досвіду в малюванні. Майстер-клас безкоштовний і відбудеться онлайн на GoToWebinar. Зареєструватися можна тут: https://bit.ly/3j2SfXW
Детальніше про цей захід можна дізнатися за посиланням.
Наступний майстер-клас Галина Назаренко проведе онлайн 16 серпня, зазначається в анонсі. До участі запрошують дітей різного віку.
Більше інформації можна знайти тут, а зареєструватися на захід, який є безкоштовним, можна за посиланням: https://bit.ly/2Oq8Fvn.
Петриківський розпис, або «петриківка» — українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке сформувалося на Дніпровщині в селищі Петриківка. Водночас петриківський розпис — не лише народне мистецтво, що зберігає традиції оздоблення українського житла, але й сучасний живопис, який розвивається.
5 грудня 2013 року петриківський розпис було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.
Фото: Ukrainian History and Education Center в Facebook