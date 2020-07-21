У Світовому конґресі українців (СКУ) закликали до прозорого розслідування вбивства Шеремета

У Світовому конґресі українців (СКУ) вшанували пам’ять журналіста Павла Шеремета та наголосили на необхідності розслідувати цю справу прозоро, неупереджено та достовірно.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«4 роки тому в Києві був убитий журналіст Павло Шеремет. Вшановуємо його пам'ять та разом з громадянським суспільством та міжнародними партнерами наголошуємо на необхідності прозорого, неупередженого та достовірного розслідування», - зазначили у Світовому конґресі українців.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.