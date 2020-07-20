Генконсул України в Кракові зустрівся з українською громадою Опольського воєводства

Генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський відвідав днями Почесне консульство України в Ополе, де зустрівся з представниками української громади регіону.

Про це повідомляється на сайті Генерального консульства України в Кракові.

«16 липня 2020 року під час першої робочої поїздки до Опольського воєводства Генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський відвідав Почесне консульство України в Ополе, де зустрівся з представниками української громади регіону», - йдеться у повідомленні.

Під час бесіди, організованої Почесним консулом України в Ополе Іреною Пордзік, обговорювалось широке коло питань діяльності ГКУ в Кракові у консульсько-правовій сфері, зокрема проблематики роботи установи у період пандемії Covid-19. Розглядались різноманітні аспекти оптимізації роботи консульства з метою удосконалення рівня обслуговування заявників.

Окремою темою розмови були питання реалізації проєктів у гуманітарній сфері з метою пропагування в Польщі української культури, традицій та туристичного потенціалу України.

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Під час зустрічі було розглянуто ідею створення на базі «Ekovision TV» (м.Ополе) циклу програм щодо актуальних для української громади Опольського воєводства проблем, які б були підготовлені за участі українських журналістів та операторів. Згадана ініціатива виникла за результатами відвідання даного регіонального медіа-ресурсу Генеральним консулом України та зустрічі з його головним редактором А.Черніком.

Фото: Генеральне консульство України в Кракові в Facebook