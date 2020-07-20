Генконсул України в Кракові зустрівся з українською громадою Опольського воєводства
Про це повідомляється на сайті Генерального консульства України в Кракові.
«16 липня 2020 року під час першої робочої поїздки до Опольського воєводства Генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський відвідав Почесне консульство України в Ополе, де зустрівся з представниками української громади регіону», - йдеться у повідомленні.
Під час бесіди, організованої Почесним консулом України в Ополе Іреною Пордзік, обговорювалось широке коло питань діяльності ГКУ в Кракові у консульсько-правовій сфері, зокрема проблематики роботи установи у період пандемії Covid-19. Розглядались різноманітні аспекти оптимізації роботи консульства з метою удосконалення рівня обслуговування заявників.
Окремою темою розмови були питання реалізації проєктів у гуманітарній сфері з метою пропагування в Польщі української культури, традицій та туристичного потенціалу України.
Під час зустрічі було розглянуто ідею створення на базі «Ekovision TV» (м.Ополе) циклу програм щодо актуальних для української громади Опольського воєводства проблем, які б були підготовлені за участі українських журналістів та операторів. Згадана ініціатива виникла за результатами відвідання даного регіонального медіа-ресурсу Генеральним консулом України та зустрічі з його головним редактором А.Черніком.
Фото: Генеральне консульство України в Кракові в Facebook