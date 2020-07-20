Українця визнали кращим іноземним випускником коледжу королівських ВПС «Кранвел»

Українські курсанти Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, сержант Владислав Сай та старший солдат Антон Фльора, успішно завершили навчання в коледжі Королівських повітряних сил «Кранвел» (RAF College Cranwell) у Великій Британії.

Українських випускників відзначив принц Чарльз, йдеться на сайті університету.

«16 липня 2020 року відбувся урочистий випуск в Коледжі Королівських військово-повітряних сил «Кранвел» Збройних сил Великої Британії 152 випускників, серед яких 2 курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, сержант Владислав Сай та старший солдат Антон Фльора», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за результатами навчання сержант Владислав Сай був відзначений як кращий міжнародний кадет курсу та нагороджений почесним кубком коледжу.

На церемонії випуску був присутній представник королівської сім’ї Принц Чарльз, який звернув увагу на українських курсантів, відзначив їхню відмінну військову підготовку і володіння англійською мовою та побажав доброї та легкої служби на Батьківщині.

Як повідомляється, за час навчання упродовж 7 місяців курсанти успішно опанували базовий курс офіцерської підготовки, який складається з трьох навчальних блоків. Перший - «Військова фаза», на якому щойно зараховані кадети вивчають базові військові дисципліни: перша медична допомога, орієнтування на місцевості, РХБ захист та інше.

Після успішного завершення першого блоку розпочинається другий – «Академічна фаза», протягом якого курсанти проходять одну з основних тем: «Історія війн Збройних Сил Великої Британії». Підтвердженням засвоєння пройденого матеріалу та кроком до наступного етапу навчання є написання та захист есе кожним кадетом.

На останньому, третьому етапі кадети ознайомлюються з новітніми технологіями Повітряних сил ЗС Великої Британії та складають іспит із фізичної підготовки.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні курсант Військової академії в Одесі Антон Совенко отримав відзнаку найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст за показниками військової, академічної та практичної підготовки.

Фото: www.hups.mil.gov.ua