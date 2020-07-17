Краса і COVID-19: українки розповіли, як працює їхній салон в Лос-Анджелесі

Киянки Олена Галюк і Жанна Котенко, які цього року відкрили салон краси «Gbar» в Лос-Анджелесі, поділилися розповіддю про особливості ведення свого бізнесу в умовах пандемії Covid-19.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Відкриття перукарні-салону краси у престижному районі Беверлі-Гіллз виглядало як здійснення американської мрії. Співвласниці киянки Олена і Жанна купили право на роботу у відомому франчайзі ще рік тому. Після довгого пошуку приміщення і ремонту салон офіційно відкрився у березні. Однак через тиждень мер міста оголосив про призупинення роботу бізнесу через пандемію. Окрім пандемії, бізнесу загрожувало і мародерство під час нещодавніх протестів. Тож салон зміг повернутись до роботи лише кілька тижнів тому», - йдеться у повідомленні.

«Навіть коли ми почали працювати, про якийсь прибуток навіть і не може йти мови, ми працюємо щоб триматись на плаву, щоб наші майстрині мали якусь копійку», - розповідає співвласниця салону Олена Галюк.

Як додає Жанна Котенко, після карантину багато людей перестало ходити в салон, багато майстрів перестало працювати, бо вони навчились працювати вдома, а клієнти почали ходити до них додому.

Співвласниці салону Жанна Котенко і Олена Галюк

Салон втрачає і клієнтів і майстрів також через нові правила, які діють у штаті Каліфорнія. Виходячи з площі перукарні, всередині одночасно може перебувати лише троє людей: одна в секції макіяжу, одна на манікюрі й одна на стрижці.

«Всі повинні бути в масці, а також кожен майстер має дезінфікувати поверхні після кожного клієнта», - каже Жанна Котенко.

Так виглядав салон до пандемії

Та найбільше салон втратив через оренду. Попри те, що бізнес не працював 3 місяці, власниці змушені були платити повну суму — а це 9 тисяч доларів в місяць.

«Попри всі наші нарікання і благання, поки що нам не знизили орендну ставку», - додає Олена Галюк.

Аби врятувати бізнес, власниці «Gbar» подали заявки на державні програми допомоги. Вдалось отримати дві позички.

«Дякуємо державі, яка нам допомогла - ми отримали дві позички, але це не ті гроші, які дозволять нам триматися спокійно на плаву», - каже Жанна Котенко.

Зараз Олена і Жанна взяли на себе більшість обов’язків у перукарні. Кажуть - налаштовані позитивно, вірять, що люди таки повернуться до салонів, бо захочуть якісних послуг.

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 липня у світі зареєстровано 13 949 386 випадків коронавірусу, зокрема 592 690 смертей і 8 178 974 одужання.

У США наразі зафіксовано 3 695 025 випадків коронавірусу.