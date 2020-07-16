В СКУ назвали історичним рішенням ухвалення Декларації про суверенітет України в 1990 році

Світовий конґрес українців (СКУ) оприлюднив звернення з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

Воно розміщене на сайті СКУ.

Нагадується, що 16 липня 1990 року Верховна Рада України, тоді ще УРСР, ухвалила історичний документ - Декларацію про державний суверенітет України. «Декларація стала важливою подією на шляху державотворення, пам’ять про яку ми маємо зберегти і передати наступним поколінням. Декларація про державний суверенітет проголосила «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах»», - зазначили в СКУ.

Як зауважили Світовому конґресі українців, сьогодні «світова українська спільнота з пошаною згадує тих, завдяки кому Україна змогла зробити цей крок: українську національно-демократичну еліту, дисидентів, людей, які за Україну відсиділи по тюрмах: В’ячеслава Чорновола, Ігоря Калинця, братів Миколи, Михайла і Богдана Горинів, Левка Лук’яненка та багатьох інших». «Згадуємо також і покоління українців діаспори, які десятиліттями невтомної праці наближали здійснення заповітної мрії наших пращурів – відновлення втраченої української державності», - йдеться у зверненні.

«В сучасних умовах не можна недооцінювати значимість Декларації про державний суверенітет. Тоді, в 1990-му, за плечима українського народу були десятиріччя життя в «тюрмі народів», репресії, Голодомор. Декларація стала тим історичним рішенням, коли воля українців перемогла совєтську систему», - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Як повідомлялося, 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося «верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах». Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканною.