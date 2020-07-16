В СКУ подякували українським громадам у світі за активну позицію щодо захисту української мови

Світовий конґрес українців (СКУ) висловив вдячність українським громадам у світі за активну підтримку в питанні захисту української мови.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Сьогодні українці всього світу єднаються на захист мови. Вдячні всім українським громадам Австралії, Європи, Канади та Америки за підтримку позиції СКУ та активний виступ проти системних нападів на українську мову», - йдеться у дописі.

В СКУ зауважили, в «30-ту річницю підписання Декларації про державний суверенітет слова «суверенітет» та «незалежність» набувають нового значення, ми знову маємо єднатися на захист української державності, основою якої є – мова».

Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців засудив напади на українську мову і виступив проти внесеного членом фракції «Слуга народу» Максимом Бужанським законопроєкту №2362, що передбачає зміни в мовному законодавстві.

«Світовий конґрес українців (СКУ) поділяє занепокоєння громадянського суспільства та світової української спільноти щодо посилення системного наступу на українську мову як єдину державну. Зокрема, СКУ рішуче протистоїть пропозиціям русифікації, які містяться в провокативному законопроєкті №2362 та потенційно сприяють розколу українського суспільства», - йдеться у заяві.

Зазначається, що СКУ послідовно наголошує на важливості утвердження української як єдиної державної мови та на необхідності зміцнення її позицій в освіті та всіх сферах життя. «Саме мова єднає український світ і сприяє вихованню нових поколінь свідомих українців – як в Україні, так і в діаспорі. Світовий конґрес українців категорично засуджує будь-які спроби послаблення позицій української як єдиної державної мови та виступає проти політизації мовного питання», - наголошується у заяві.

В СКУ застерігають українську владу та представників усіх політичних сил від гри «на руку» Росії та від «розхитування питань мовної політики у міжпартійній передвиборчій боротьбі».

«Мова - це державотворча основа, основа безпеки української нації. Право говорити рідною мовою на рідній землі виборювали багато поколінь українців, і сьогодні за це право гинуть захисники України. Системні атаки на державну мову несуть загрозу єдиній ідентичності української нації, відкриваючи двері «руському міру». Мусимо пам'ятати, що захист та підтримка української мови сьогодні - питання національної безпеки завтрашнього дня», – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Українці Австралії висловили протест проти розгляду «мовного» законопроєкту Бужанського, а українці Португалії звернулися до Президента України Володимира Зеленського щодо захисту української мови.

Всесвітній рух патріотів України закликав депутатів не голосувати за законопроєкт Бужанського про мову.

У четвер під Верховною Радою проходить мітинг на захист української мови, участь у якому беруть більше тисячі людей.

Як повідомляв Укрінформ, у парламенті в п’ятницю, 17 липня, можуть розглянути законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону №2362. За його словами, цей законопроєкт передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.