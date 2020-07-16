В ЦДАЗУ запрошують до перегляду виставки про боротьбу України за незалежність

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) пропонує до перегляду виставку «Для України наша любов» з нагоди 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Про це йдеться на сторінці ЦДАЗУ в Facebook.

«З нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України запрошуємо ознайомитися з окремими віхами боротьби за незалежність України у ХХ ст. та долучитися до репрезентації документальної виставки «Для України наша любов», підготовленої Центральним державним архівом зарубіжної україніки. Запрошуємо до перегляду!», - йдеться у дописі.

Як зазначається, Декларація закріпила основи Української Держави, зробивши перший крок до відновлення історичної справедливості, відродження української державності як ідеї соборності українського народу та його земель.

Разом з тим, основні підвалини національного відродження, державності та територіальної цілісності були закладені набагато раніше і значною мірою є продовженням і розвитком боротьби за державний суверенітет України ще з часів Української революції 1917–1921 рр. І невід’ємною складовою цього шляху до незалежності була позиція української діаспори на чолі з УНР в екзилі, яка гідно репрезентувала українську спільноту на міжнародній арені, інформувала про ситуацію, що панувала в радянській Україні, акцентуючи «увагу на колоніальному і окупаційному її стані».

Зауважується, що після прийняття Верховною Радою України Декларації про державний суверенітет і проголошення Акта про державну незалежність позиція зарубіжних українців щодо України набуває принципово нових ознак, і врешті 22 серпня 1992 р. на засіданні Верховної Ради України відбувається урочиста передача символів верховної влади УНР першому президентові незалежної України Леонідові Кравчуку.

Як розповіла в соцмережі головний архівіст ЦДАЗУ (Київ) Надія Лихолоб, представлені на виставці архівні документи охоплюють період від доби Української Революції 1917–1921 рр. і до проголошення Україною незалежності у 1991 р. Ці експонати дбайливо зберігали для нащадків представники української діаспори та з отриманням незалежності України передали на довічне зберігання в новостворений у 2007 р. Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ).

Документи виставки розповідають про політичну, громадську і творчу діяльність української еміграції у ХХ столітті та дозволяють простежити еволюцію державотворчих процесів доби визвольних змагань 1917–1921 рр. «Михайло Грушевський й Українська Центральна Рада, Павло Скоропадський і Гетьманат, Симон Петлюра та Директорія УНР – незалежно від розбіжностей у поглядах на державний устрій, спільним для діячів Української Революції було бачення України як незалежної держави», - йдеться у дописі.

Як зазначається, присвятивши своє життя визволенню Батьківщини, українці за кордоном доклали чималих зусиль, аби зберегти ідею незалежності та підтримати український народ, який у 1991 р. заявив про своє право жити у суверенній державі.

«Перебуваючи на чужині або на українських землях, що опинилися у складі інших держав, українці продовжували активну роботу, спрямовану на збереження державницьких традицій і на розробку нових державотворчих концепцій, які б відповідали поточній ситуації», - зауважується в соцмережі.

Експоновані документи зберігають пам’ять про історію Карпатської України, а також про діяльність Організації українських націоналістів у 1940-х рр. Особливу увагу приділено Державному Центру УНР в екзилі та участі його очільників у боротьбі за незалежність України впродовж середини – другої половині ХХ століття.

На виставці також представлено документи, пов’язані з іменами Андрія та Миколи Лівицьких – першого та третього президентів УНР в екзилі, а також останнього президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка, який у серпні 1992 р. урочисто передав символи верховної влади УНР першому президентові незалежної України Леонідові Кравчуку.

Цінним історичним документом є експонована на виставці Грамота про складення повноважень і припинення діяльності Державного Центру УНР в екзилі від 22 серпня 1992 р. з автографами останніх очільників УНР: Миколи Плав’юка, голови УНР Михайла Воскобійника та голови Уряду УНР Івана Самійленка.

Важливою для збереження національних традицій і світоглядних орієнтирів українського народу є й творчість українців за кордоном. Доробок українських письменників і музикантів, які присвятили своє життя Україні, та творча діяльність дозволили закордонним українцям зберегти свою національну ідентичність і зробити неоціненний внесок у формування історичної пам’яті українського народу та популяризацію національної української ідеї у світі.

Як повідомлялося, 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося «верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах». Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканною.

Відео: tsdazu