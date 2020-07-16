Делегація Союзу українців Румунії відвідала з візитом Тулчанську та Галацьку філії

Делегація Союзу українців Румунії відвідала з візитом Тулчанську та Галацьку філії

Укрінформ
Тулчанську та Галацьку філії Союзу українців Румунії (СУР) відвідала делегація СУР, аби проаналізувати потреби місцевої української меншини.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«12-13 липня 2020 року делегація Союзу українців Румунії на чолі з головою СУР депутатом Миколою Мирославом Петрецьким здійснила робочі візити до Тулчанської та Галацької філій. Таким чином, 12 липня делегація відвідала осередки сурівських організацій в Караормані та в Крішані, де зустрілася з членами місцевих громад, а 13 липня взяла участь у засіданні комітету Тулчанської філії, а потім у засіданні комітету Галацької філії СУР», - йдеться у дописі.

Як зазначається, була проаналізована діяльність вищезгаданих філій; обговорені різні питання, пов'язані з українською громадою повітів та членами місцевих організацій, наданням допомоги учням, які вивчають українську рідну мову, проведенням культурних заходів у нинішніх умовах тощо.

Також були проаналізовані проблеми, з якими стикається українська меншина Тулчанського та Галацького повітів щодо освіти українською рідною мовою, забезпечення проведення богослужінь українською мовою та інші питання загального інтересу.

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Голова СУР Микола Мирослав Петрецький висловив свою підтримку членам Тулчанської та Галацької філій у реалізації проєктів, які вони розгортають для забезпечення прав української меншини.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook

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