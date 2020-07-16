Делегація Союзу українців Румунії відвідала з візитом Тулчанську та Галацьку філії

Тулчанську та Галацьку філії Союзу українців Румунії (СУР) відвідала делегація СУР, аби проаналізувати потреби місцевої української меншини.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«12-13 липня 2020 року делегація Союзу українців Румунії на чолі з головою СУР депутатом Миколою Мирославом Петрецьким здійснила робочі візити до Тулчанської та Галацької філій. Таким чином, 12 липня делегація відвідала осередки сурівських організацій в Караормані та в Крішані, де зустрілася з членами місцевих громад, а 13 липня взяла участь у засіданні комітету Тулчанської філії, а потім у засіданні комітету Галацької філії СУР», - йдеться у дописі.

Як зазначається, була проаналізована діяльність вищезгаданих філій; обговорені різні питання, пов'язані з українською громадою повітів та членами місцевих організацій, наданням допомоги учням, які вивчають українську рідну мову, проведенням культурних заходів у нинішніх умовах тощо.

Також були проаналізовані проблеми, з якими стикається українська меншина Тулчанського та Галацького повітів щодо освіти українською рідною мовою, забезпечення проведення богослужінь українською мовою та інші питання загального інтересу.

Голова СУР Микола Мирослав Петрецький висловив свою підтримку членам Тулчанської та Галацької філій у реалізації проєктів, які вони розгортають для забезпечення прав української меншини.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook