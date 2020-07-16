В Бухаресті відзначили 85-річчя фольклориста-україніста Івана Ребошапки

В румунській столиці днями відзначили 85-річчя фольклориста-україніста, педагога, перекладача, журналіста, доктора філологічних наук Івана Ребошапки.

Про це повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) в Facebook.

«У Бухаресті відбулося святкування 85-річчя з дня народження румунського фольклориста-україніста, педагога, перекладача, журналіста, доктора філологічних наук Івана Ребошапки. У заході взяли участь керівники та члени столичної філії СУР, колеги, друзі, знайомі тощо», - йдеться у дописі.

Присутні виступили із розповідями про життєвий і творчий шлях фольклориста, дослідника та літературознавця.

Нагадується, що Іван Ребошапка народився 29 травня 1935 році у селі Дерменешть Сучавського повіту Румунії. Після здобуття повної загальної середньої освіти поступив на філологічний факультет Бухарестського університету, де згодом викладав українську мову та літературу.

Упродовж 50 років сходинка за сходинкою Іван Ребошапка пройшов увесь шлях до доктора філологічних наук і посади професора. Він викладав українську мову та літературу, а також такі курси: фольклор, історія, культура та цивілізація України, методика викладання української мови у школі, методологія фольклористичних досліджень, румунсько-українські (слов’янські) мовні, фольклорні, літературно-культурні зв’язки.

Іван Ребошапка є членом Наукового товариства ім. Т.Шевченка (Париж), почесним доктором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а у 1992-193 рр. був гостьовим професором Альбертського університету в канадському Едмонтоні.

Він є також членом Комітету Міжнародної асоціації україністів, членом Спілки письменників Румунії, членом Асоціації славістів Румунії, колишнім членом Комісії з питань фольклору Румунської Академії, першим головою (донедавна – заступником голови) Бухарестської філії Союзу українців Румунії, редактором Культурно-літературного журналу українських письменників Румунії «Наш голос».

Сфера наукових зацікавлень Івана Ребошапки охоплює: польові фольклористичні і діалектологічні обстеження українських і мішаних поселень Румунії та їх наукове осмислення і видання, румунсько-українські (слов’янські) фольклорні взаємини, фольклорна поетика, українська література та румунсько-українські (слов’янські) літературні взаємини, всесвітня література і наявність в ній фактів східноєвропейського фольклору, української й інших літератур.

Суто теоретичними, літературознавчими є такі праці Івана Ребошапки як: «Народження символу» (1975 р.); «Індивідуальність класиків» (румунською мовою, 1977 р.); «Вінок року», двомовне видання (2002 р.); «Поезія колядок» (румунською мовою, 2006 р.); «Всесвіт усного і писаного слова. Том 1-й» (2010 р.); «Всесвіт усного і писаного слова. Том 2» (2013 р.).

Видав ряд збірок українською мовою.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook