В Будапешті запрошують на зустріч книжкового клубу «ЧитаЄмо українською»

В угорській сторлиці 25 липня відбудеться друга зустріч книжкового клубу «ЧитаЄмо українською».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Українській асоціації «Єдність» м. Будапешт, яка є організатором заходу.

«Дорогі друзі! Запрошуємо вас на другу зустріч «ЧитаЄмо українською», яка відбудеться в суботу 25 липня о 17:00 у дворі Petőfi Irodalmi Múzeum, Károlyi Étterem és Kávéház, за адресою: 1053 Budapest, Károlyi utca 16. Маємо чудову нагоду, за чашкою кави, зустрітися з старими друзями, познайомитись з новими, дізнатись про все цікаве, що відбувається в українській літературі, поспілкуватись на теми «хто, що рекомендує» та обмінятися цікавими книгами, котрі вже прочитані і сумно лежать на полиці», - йдеться в анонсі.

Організатори впевнені, що зустрічі клубу стануть традицією та гарним стимулом прочитати якомога більше книг українською, а також поділитися ними з друзями.

Перша зустріч поціновувачів української літератури відбулася 20 червня, повідомляється в соцмережі.

«Оскільки більшість із нас, перебуваючи за кордоном, має обмежений доступ до української літератури, у нас виникла чудова ідея як поєднати приємне з корисним. З радістю хочемо повідомити, що ми впроваджуємо щомісячні зустрічі книжкового клубу «ЧитаЄмо українською» для тих, хто цікавиться новинками українського книговидавництва, бажає обмінятися прочитаними книгами, враженнями, рекомендаціями, та й просто поспілкуватися на теми української літератури», - зазначили організатори в анонсі заходу.

На першу зустріч клубу читачі принесли велику кількість різножанрових книжок, поділилися щирими відгуками про прочитане та дали цікаві рекомендації. Відбулися інтелектуальні дискусії.

На думку організаторів та учасникв, такі зустрічі неодмінно повинні стати доброю традицією.

Фото, відео: Українська асоціація «Єдність» в Facebook