Посол Бродович в Словенії перевірив хід реконструкції пам’ятника українським воїнам
Про це повідомляється на офіційному сайті дипустанови.
«14 липня посол М.Бродович здійснив регіональну поїздку до Муніципалітету Нова Горіца. Під час поїздки посол разом з представником муніципалітету А.Компарою та представником фірми-виконавця С.Радовановічем ознайомився з ходом робіт з реконструкції пам’ятника українським воїнам 20-го Станіславського піхотного полку, які воювали на території сучасної Республіки Словенія в роки Першої світової війни», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, було додатково узгоджено технічні деталі виконання реконструкції та часові рамки завершення проєкту, а також обговорено заплановані заходи урочистого характеру для офіційного відкриття після остаточного завершення робіт.
Нагадується, що пам’ятник було встановлено самими українськими воїнами 20-го Станіславського полку у 1917 р. у лісі Пановець.
Фото: slovenia.mfa.gov.ua