Посол Бродович в Словенії перевірив хід реконструкції пам’ятника українським воїнам

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словенії Михайло Бродович відвідав Муніципалітет Нова Горіца і ознайомився з процесом реконструкції пам’ятника українським воїнам 20-го Станіславського піхотного полку.

Про це повідомляється на офіційному сайті дипустанови.

«14 липня посол М.Бродович здійснив регіональну поїздку до Муніципалітету Нова Горіца. Під час поїздки посол разом з представником муніципалітету А.Компарою та представником фірми-виконавця С.Радовановічем ознайомився з ходом робіт з реконструкції пам’ятника українським воїнам 20-го Станіславського піхотного полку, які воювали на території сучасної Республіки Словенія в роки Першої світової війни», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, було додатково узгоджено технічні деталі виконання реконструкції та часові рамки завершення проєкту, а також обговорено заплановані заходи урочистого характеру для офіційного відкриття після остаточного завершення робіт.

Нагадується, що пам’ятник було встановлено самими українськими воїнами 20-го Станіславського полку у 1917 р. у лісі Пановець.

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Фото: slovenia.mfa.gov.ua