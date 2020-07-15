У Вроцлаві з’явилася нова україномовна телепередача

Нова передача українською «Добрий день у Вроцлаві» («Dzień dobry we Wrocławiu»), яку випустила регіональна телевізійна станція у Вроцлаві «ECHO 24», віднедавна виходить в ефір щосуботи.

Про це повідомляє «Наше слово».

«Регіональна телевізійна станція у Вроцлаві «ECHO 24» випустила нову передачу «Добрий день у Вроцлаві» («Dzień dobry we Wrocławiu»), спрямовану до українських жителів міста. Це вже не перша україномовна програма, запущена комерційними радіо та телебаченням за останні три роки у Польщі», - йдеться у повідомленні.

Перший випуск передачі відбувся 4 липня. Відтепер її можна переглядати в прямому ефірі щосуботи о 10:00 на телеканалі «ECHO24». Вона виходить українською мовою та складається з інформаційних тем, порад, новин культури, спорту та розповідей про цікаві місця у Вроцлаві.

Реалізувати ідею допоміг Вроцлавський центр соціального розвитку, який фінансово підтримує проєкт.

Світлана Кучеренко та Аліна Васильченко, ведучі програми «Добрий день у Вроцлаві»

«Наша програма повторюється протягом вихідних кожні дві години, щоб якомога більше осіб її побачили», - розповіла Світлана Кучеренко, яка разом з Аліною Васильченко є авторкою та ведучою передачі.

«Ми висвітлюємо в основному теми, які стосуються потреб та проблем українців, мігрантів, які приїжджають до міста», – додала Аліна Васильченко.

Як зазначається, приводом створити україномовні передачу та газету у столиці Нижньосилезького воєводства стала, вочевидь, кількість присутніх тут українців, яка постійно зростає: сьогодні у місті їх живе більше 100 тисяч. Саме тому у 2019 році мер міста навіть створив нову посаду – уповноважений мера Вроцлава з питань мешканців українського походження, яку обійняла українка Ольга Хребор.

Зауважується, що телепередача «Добрий день у Вроцлаві» – не єдиний україномовний комерційний медійний проєкт у місті, що з’явився останніми роками. Вже три роки у Вроцлаві українською мовою виходить безкоштовний квартальник «Привіт», який видає «Ґазета Виборча». В ефірі загальнонаціонального каналу «TVP» три рази на місяць також транслюються «Теленовини» українською мовою.

З лютого цього року першу локальну інформаційну програму українською мовою можна почути на хвилях комерційної радіостанції «Радіо Еска» («Radio ESKA»), яка розпочала мовлення на 100,7 МГц у місті Бранево (Вармінсько-Мазурське воєводство). Це новинна програма, перекладена з польської на українську, яку можна слухати щодня зранку, крім вихідних. Проєкт розрахований мінімум на десять років, тому з часом така програма може з’явитися в інших польських містах.

Як зазначається, відколи міграція з України стала масовою, у Польщі активно почали розвиватися українські медіапроєкти в інтернеті. Їх створюють українські мігранти передусім для обміну інформацією, знайомств, дискусій тощо. Здебільшого вони з’явилися після Євромайдану 2013-2014 років на основі груп в соціальних мережах.

Зокрема, одним з найстаріших інформаційних порталів для українських мігрантів, який почав діяти ще у 2012 році у Варшаві, є «Наш вибір».

Фото: Укрінформ, «Наш вибір»