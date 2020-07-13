У Товаристві українців у Фінляндії розкажуть про національні кухні в серії відео

Товариство українців у Фінляндії днями розпочало серію кулінарних відео, які знайомитимуть українців і фінів з національними кухнями обох країн.

Про це повідомляється на сторінці товариства в Facebook.

«Товариство українців у Фінляндії презентує прем'єру кулінарних відео від Марини Бабурець із Сейняйокі/Seinajoki. Відтепер ми публікуватимемо рецепти двічі на місяць - як фінської кухні для українців, так і української кухні - для фінів. Адже наша мета - познайомитись ближче», - йдеться у дописі.

У першому ролику розповідається, як приготувати лохікейтто - лососевий суп з вершками.

«Лососевий суп (фін. Lohikeitto) - страва, без якої неможливо уявити фінську кухню. Його готують у кожній місцевій родині. Він - перше, з чим знайомляться туристи. Переваги лохікейтто (наголос на першому складі) у тому, що він дуже поживний і неймовірно простий», - йдеться у підписі до відео.

Відео: Ukrainian Association in Finland