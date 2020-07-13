Режисер Українського театру Фінляндії став членом Національної спілки театральних діячів України

Організатор, художній керівник і головний режисер Українського театру Фінляндії Ігор Фрей став членом Національної спілки театральних діячів України.

Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Theater in Finland (Українського театру Фінляндії) в Facebook.

«Головного режисера театру Ігоря Фрея було прийнято до Національної спілки театральних діячів України та запрошено до участі у всесвітньому форумі IX Global Ukrainians Forum «Global Ukraine 2050» як керівника соціально-корисного проекту у сфері культурної дипломатії», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося раніше, Український театр Фінляндії діє за підтримки Товариства українців у Фінляндії та за сприяння Посольства України у Фінляндській Республіці та Республіці Ісландія. Він був створений у 2014 році. Акторський склад театру повністю аматорський. Український театр Фінляндії презентує свою творчість у Фінляндії, країнах Північної Європи та Балтії.

У червні Український театр Фінляндії оголосив про оновлення акторського складу в зв’язку з підготовкою нового великого проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, Український театр Фінляндії увійшов до числа переможців Першого міжнародного театрального інтернет-конкурсу «Театр.NET», що проходив з 2 квітня по 15 травня 2020 року. Вистава «ZONA» за п'єсою Павла Ар'є «На початку і наприкінці часів» була представлена в номінації «Аматорські театри».

«Наша вистава («ZONA» - ред.) отримала 3-є місце серед 140 вистав, а також, я отримав 3-є місце у режисерському конкурсі», - написав Ігор Фрей.

Ігор Фрей також повідомив, що Український театр Фінляндї отримав подяку від Всеукраїнської громадської організації Товариство «Знання» України за пропаганду та популяризацію українського театрального мистецтва за кордоном. А сам Фрей отримав грамоту від Національної спілки письменників України за виставу «ZONA» і яскраве втілення на сцені сучасної української драматургії.

У квітні 2019 року ця вистава була представлена на міжнародному фестивалі «Схід-Захід» у Кракові, де мала великий успіх.

Як зазначалося, конкурс «Театр.NET» презентував Фестиваль українського аматорського театру «Theatre Day Fest».

Фото: Укрінформ, сторінка Ігоря Фрея у Facebook