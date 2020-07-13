Українців у Фінляндії запрошують на перегляд пригодницької стрічки «Фокстер & Макс»

Українцям у Фінляндії пропонують долучитися до онлайн-перегляду пригодницької стрічки «Фокстер & Макс» 26 липня.

Про це повідомляється на сторінці події в Facebook.

«Не проґав пригоди! Ексклюзивний показ для дітей закордонних українців, що проживають на території Фінляндії! Зверніть увагу, що лінк відкриється рівно о 16:00 26 липня», - йдеться у дописі.

Нагадується, що стрічка «Фокстер & Макс» (2019) режисера Анатолія Матешка - український сімейний фантастичний фільм про пригоди хлопчика та пса-супергероя. Школяр Макс знаходить балончик із нанофарбами і малює зображення собаки. Несподівано намальоване хлопцем графіті оживає і перетворюється на собаку-наноробота з суперможливостями. Про це дізнається небезпечний злочинець, який починає за ними полювати.

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Стрічка отримала Гран-прі кінофестивалю для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» (2020), Національну відзнаку «Золота Дзиґа» за найкращі візуальні ефекти (Artem Sushilnikov, DmitriyOvcharenko) та найкращий монтаж (Khodakivska Tania, Vladimir Zapryagalov).

Жанр: фантастика/фентезі, пригоди. Мова: українська.