Посол України зустрілася з активістами Асоціації українських організацій Естонії

Питання реалізації культурних та іміджевих проєктів обговорили під час зустрічі Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонській Республіці Мар’яна Беца та активісти Асоціації українських організацій Естонії.

Про це повідомляється на офіційному сайті диппредставництва.

«10 липня Посол України в Естонській Республіці Мар'яна Беца зустрілася з активістами Асоціації українських організацій Естонії. У ході зустрічі були обговорені питання реалізації проєктів по лінії культурної дипломатії та іміджевої політики України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Мар’яна Беца підкреслила, що єднання закордонного українства є важливим елементом роботи, спрямованої на забезпечення відсічі зовнішної агресії проти України.

Члени Асоціації, зі свого боку, поініформували про низку заходів, які будуть здійснені до кінця цього року.

Фото: estonia.mfa.gov.ua