Українка розповіла про життя у Фінляндії

Харків’янка Ольга переїхала до чоловіка у Хельсинки і розповідає про особливості життя у Фінляндії.

За її словами, у країні можна жити і працювати не знаючи фінської мови, оскільки майже усе населення говорить англійською, пише Gazeta.ua.

«Досить швидко отримала посвідку на проживання, що дозволило мені вже через півроку отримати місце на мовних курсах. Також відвідувала платні курси, тому як хотілося розширювати коло спілкування. А ще дуже активно займалася спортом. Фінляндія досить відкрита для адаптації. А коли мені стає погано – їду в подорож по країні», - розповідає українка.

За її словами, іноземців запрошують на безкоштовні мовні курси і виплачують допомогу по безробіттю, а після них допомагають підібрати роботу. Ольга пішла працювати на ресепшен у готель.

«Період адаптації в мене зайняв три роки. Щоб повністю адаптуватись потрібно знайти людей, з якими комфортно. Я зустріла на курсах мови таку подругу, з якою вже буквально за кілька днів вирушили подорожувати. Також потрібно реалізуватись у професії. Здивувало й те, що коли я пішла в декрет, муніципалітет міста виділив няню. Можна не брати ту, яку запропонували, а виписати сертифікат і найняти няню в приватній агенції», - каже Ольга.

Мінімальна заробітна платня у Фінляндії складає від 8,50 євро на годину. У сільському господарстві зарплата - від 1500 євро в місяць, на заводах від 2000 євро. У сфері IT-послуг - все залежить від класу фахівця.

Також у Фінляндії є сезонна робота, багато хто приїжджає працювати на полуничні ферми.

Як відомо, українська громада у Фінляндії є відносно молодою, нечисельною, але згуртованою; вона сформувалася здебільшого за рахунок еміграції і налічує близько п’яти тисяч осіб (за станом на 1 січня 2018 року на території Фінляндії постійно проживає близько 4 тис. громадян України). Місцями компактного проживання є Гельсінкі, Тампере, Ювяскюля, Турку, Оулу, Сало.

У країні є об’єднання українців - «Товариство українців у Фінляндії», яке було засновано у 1997 році. Основним напрямом роботи Товариства є об'єднання між собою українців, поширення української культури в країні проживання, підтримка української мови. З метою популяризації української мови та культури у 2014 році Товариством створений Український театр. Обізнаності фінляндського суспільства із українським культурним надбанням сприяє Український кіноклуб, у рамках якого демонструються українські фільми, як класичні, так і сучасні.

Українцями міста Турку у 2009 році було організовано товариство «Українці Фінляндії». У Тампере створили осередок «Товариство українців в Тампере». Крім того, активно функціонує також Міжнародний український культурний центр.

Фото: nemventures