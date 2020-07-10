СКУ запрошує діаспорян на перший менторський семінар

11 липня відбудеться перший менторський семінар «Світовий Конґрес Українців – від історії до сучасності».

Відповідний анонс опублікував перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів у Facebook.

«Запрошуємо представників українських громадських організацій у діаспорі взяти участь у першому менторському семінарі "Світовий Конґрес Українців – від історії до сучасності"», - йдеться в анонсі.

Участь у заході візьмуть Стефан Романів та виконавчий директор СКУ Марія Купріянова. Модератором дискусії виступить регіональний віцепрезидент СКУ Наталія Пошивайло-Таулер.

В ході заходу присутні дізнаються про історію СКУ та досягнення, стратегічні пріоритети СКУ сьогодні та як долучитися до мережі світових українських громад СКУ.

Даний семінар відбудеться о 16:00 за київським часом (9:00 за Торонто).