«Веселі канікули з Богом»: Посол у Литві відвідав українських дітей у літньому таборі

Посол України в Литовській Республіці Володимир Яценківський відвідав українських дітей у літньому таборі «Веселі канікули з Богом» у Вільнюсі.

Про це повідомляється на сайті посольства.

«9 липня 2020 року Посол України в Литовській Республіці Володимир Яценківський та співробітники Посольства відвідали літній табір «Веселі канікули з Богом», організований Українською Греко-католицькою Церквою Пресвятої Трійці м. Вільнюс для дітей українських громадян, що мешкають у місті Вільнюс», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, табір розташувався на території Церкви Пресвятої Трійці при Василіянському монастирі, який знаходиться в самому центрі Старого міста Вільнюса.

Настоятель Церкви Пресвятої Трійці отець Миколай Козелківський та отець Тадей Годованець розповіли, що це їх перший досвід такої організації відпочинку для маленьких українців литовської столиці.

Кожний день маленьких українців починається із руханки, ранішньої молитви і Божественної Літургії. У програмі табору також пісні, різноманітні майстер-класи, ігри та розваги. Допомагають в організації та проведенні дівчата-волонтери з України.

За домовленістю, Посольство України у ЛР передасть для потреб літнього табору при Церкві дитячу літературу, отриману від українських видавництв, які взяли участь у цьогорічному Вільнюському книжковому ярмарку.

Фото: lithuania.mfa.gov.ua