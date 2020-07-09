На інтерактивній карті з'явилися 33 нові позначки єпархії УГКЦ в Аргентині

Упродовж червня на Інтерактивній карті УГКЦ з’явилися 33 нові позначки українських греко-католицьких монастирів, навчальних закладів, каплиць і парафій в Аргентині.

Як повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ, таким чином, на Інтерактивну карту УГКЦ нанесено вже 3093 позначки.

«Було додано нові позначки 13 монастирів, 5 каплиць, 10 церков та 2 навчальних закладів єпархії УГКЦ в Аргентині, а також доповнено інформацію чотирьох парафій цієї єпархії, які вже були позначені раніше. Також було додано одну нову позначку в Україні та оновлено описи чотирьох об'єктів в Україні та Франції», - йдеться у публікації.

Інтерактивна карта УГКЦ — це проєкт Департаменту інформації УГКЦ, метою якого є позначити на онлайн-карті найважливіші об'єкти Української Греко-Католицької Церкви, а саме: катедральні собори, парафії, окремі церкви, каплиці монастирі та монаші згромадження, навчальні заклади, музеї, душпастирства та чинні громади. Значною мірою інформацію про позначки на Інтерактивній карті адміністрація сайту отримує з допомогою вірних та духовенства УГКЦ з усього світу.

Фото: synod.ugcc.ua, news.ugcc.ua