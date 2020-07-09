У Нижньому Новгороді помер український активіст Анатолій Добродій

У Нижньому Новгороді (РФ) відійшов у вічність відомий громадський активіст, один з керівників НРГОУК «Криниця» Анатолій Добродій.

Про це повідомляє Український погляд з посиланням на об’єднану пресслужбу українських організацій Росії.

«Ми втратили видатного земляка, громадського активіста, натхненного організатора творчої роботи української громади Нижнього Новгорода, талановитого співака Анатолія Олександровича Добродія. Він був одним із перших керівників української громади в Нижньому Новгороді, товариства "Криниця"», - йдеться у публікації.

А. Добродій - на фото зліва

Як зазначається, велика любов до української пісні та слова надихнула Анатолія Добродія до створення самодіяльного гуртка української пісні, який згодом перетворився у вокальний ансамбль «Калинове гроно».

Свою творчу майстерність як соліст ансамбля «Калинове гроно» і тріо «Славутич» Анатолій Добродій демонстрував на сценах Нижнього Новгорода, Москви, Києва, Казані та інших міст, неодноразово отримував звання лауреата всеросійських конкурсів.

«Українська громада Нижнього Новгорода висловлює співчуття рідним та близьким Анатолія Добродія. Світла Пам’ять і Царство Небесне... Українські організації Росії приєднують свої співчуття з відходом у вічність Анатолія Добродія», - йдеться у заяві.

Фото з сайту ukrpohliad.org