Глава УГКЦ передав антимінси для вірних церкви в Австрії

Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) передав антимінси для вірних УГКЦ в Австрії.

Про це повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.

"Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав передав через голову Пасторально-міграційного відділу владику Степана Суса, який зараз перебуває з душпастирським візитом в Австрії, антимінси для вірних УГКЦ в цій країні", - йдеться у публікації.

Антимінс - це посвячена хустина із зображенням покладення до Гробу Христа та зашитою частинкою мощів святих, яка зберігається на престолі. На антимінсі звершується під час Святої Літургії Таїнство Євхаристії. Без антимінса не можна служити Святої Літургії. Антимінси з'явилися тоді, коли стало потрібно правити Літургію поза храмом, у похідних умовах. Престол доводилося заміняти переносним столиком або просто дошками. Освячений антимінс з мощами в такому разі заміняв собою престол, звідси й походить його назва — від αντι («проти», «замість») та μήνσιον («стіл»).

Оскільки правила вимагають обов'язкової наявності мощів на місці Літургії (ще з давньохристиянських часів, коли Богослужіння відбувалися на гробах мучеників), їх зашивають в антимінс. Особливістю також є наявність у нижній частині антимінса печатки із зображенням герба Глави Церкви, Блаженнішого Патріарха Святослава.

Антимінс - це знак єдності з материнською Церквою, і під час візиту голова ПМВ разом із генеральним вікарієм для східних католиків в Австрії о. Юрієм Коласою передає його кожній громаді, яку відвідує, щоб всі могли єднатися в молитві із Вселенською Церквою.

Фото: news.ugcc.ua