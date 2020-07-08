СУМ Канади відкрила рекордний за кількістю учасників вишкільний табір

У віртуальному вишкільному таборі Спілки української молоді (СУМ) Канади взяла участь рекордна кількість учасників.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

«Сьогодні 6 липня СУМ Канади відкрила мабуть перший в історії світового СУМ віртуальний вишкільний табір за участю 44 юнацтва з усіх куточків Канади і США», - йдеться у повідомленні.

Віртуальний вишкільний табір отримав назву “Зродились ми великої години”.

В таборі беруть участь 44 членів юнацтва з осередків: Калґарі, Едмонтон, Монтреаль, Оттава, Етобіко, Міссісаґа, Сейнт Катеринс та Випані, Нью Джерзі, США.

На святочному віртуальному відкритті табору, на якому назначено команду табору в складі Гарі Несмашний – комендант Наталка Штурин і Таня Чолій – головні виховники, брали участь голова Крайової Управи СУМ Канади, Юрій Брода, голова Світової Виховної Ради Марія Поліщук та голова Крайової Виховної Ради Великобрітанії Ганя Шляхетко.

В перший день віртуального табору, таборовики мали нагоду послухати і оглянути презентації на теми СУМознавства: "Зродились ми великої години", яку представив др. Святослав Липовецький, організаційний реф. Світової Управи СУМ, ”Закони старшого юнацтва” з Ларисою Стех і ”Особовість СУМівця” з Танєю Чолій.

Також зазначається, що ґенеральний капелян світового СУМ владика Степан Сус взяв участь у другому дні віртуального вишкільного табору СУМ Канади.

Фото: cym.org