CКУ та СУОА - проти неформальної демонстрації символів ненависті та терору на ТБ Австралії

Свiтовий Конґрес Українців (СКУ) приєднався до звернення Союзу Українських Організацій Австралії (СУОА) проти демонстрації символів ненависті та терору на австралійському державному телеканалі АВС.

Про це повідомляється на сторінці СКУ у Facebook.

«СКУ закликав уряд Австралії заборонити публічну демонстрацію символів ненависті та терору. СУОА та СКУ звернулися до державного мовника із закликом поширювати об'єктивну історичну інформацію про "совєтський" тоталітарний режим. СУОА надіслав лист Міністру комунікацій Австралії. СУОА подав скаргу до очільника телеканалу АВС», - йдеться у дописі.

Як зазначається, у травні цього року телеканал ABC показав програму з неформальною демонстрацією тоталітарних символів. Українська, польська та литовська громади Австралії негайно засудили цей показ.

«СУОА підкреслив: жахливі злочини комуністичного тоталітарного режиму призвели до мільйонів смертей в Україні та десятків років свавілля і утисків для багатьох східноєвропейських поневолених народів», - йдеться у публікації.

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Як повідомляв Укрінформ, Союз українських організацій Австралії (СУОА) обурився появою програми на телеканалі АВС про місцевий музичний гурт «Dustyesky», який співає пропагандистські пісні радянської епохи та супроводжує свої виступи червоним прапором із зображенням серпа і молота.