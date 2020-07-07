Громада провела «Українсько-румунські літературні гармонії»

Комітет Бухарестської філії Союзу українців Румунії провів віртуальний культурний захід «Українсько-румунські літературні гармонії».

Про це повідомляється на сторінку СУР у Facebook.

Як зазначається, голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста представив останні номери публікацій, які видаються щомісячно під егідою Союзу українців Румунії: «Вільне слово» (українською мовою), «Український вісник» (румунською мовою), «Український вісник» (українською мовою), «Наш голос» (українською мовою), «Дзвоник» (українською мовою) та «Українські відлуння» (румунською мовою).

Також Михайло Трайста розповів про нові книги, які побачили світ за фінансової підтримки Союзу українців Румунії: «Просвітлене Шевченкове слово» Євсебія Фрасинюка, «Крізь шпаринку - у світ казковий» Людмили Дорош, «Буковинські образки» Володимира Антофійчука, «Іменник та прикметник у сучасній українській мові» Івана Гербіля, «Твори» Івана Федька та «Дама останнього лицаря» Галини Тарасюк (у перекладі Марії Гощук, Корнелія Ірода та Михайла Гафії Трайсти).

Письменник Корнелій Ірод представив книгу «Дама останнього лицаря» Галини Тарасюк та розповів про деякі аспекти з життя і літературної творчості відомої української письменниці, авторки десятків книг поезії та прози. Він відзначив той факт, що Галина Тарасюк - добрий знавець і шанувальник румунської літератури та культури, і прочитав уривок з новели «Один на трасі», яку він переклав з української на румунську мову.

Шанувальники української культури та літератури, румунські письменники та поети: Крістіан Гіка, Дан Йоан Марта і Тудорел Чоботару прочитали уривки з власних творів, а дует Зеновії Мандюк (вокал) та Богдана Костюка (акордеон) потішив онлайн-публіку українськими народними піснями.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії/Facebook