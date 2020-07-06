Громада у Парижі читала вірші Ліни Костенко
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Укрінформ
Представники української громади у Парижі провели літературний вечір «Поезія - це завжди неповторність», присвячений 90-річному ювілею української письменниці та поетеси Ліни Костенко.
Про це повідомляється у групі Союз українок Франції у Facebook.
«Сьогоднішнє літературне свято "Поезія - це завжди неповторність" подарувало багато емоцій всім, хто закоханий в поезію Ліни Костенко. Її неперевершені твори допомагають нам бути українцями всюди», - йдеться у дописі.
Як зазначається, на святі звучали пісні на вірші поетеси, декламувалась поезія на різні теми.
Захід пройшов 5 липня у приміщенні греко-католицької церкви Святого Володимира за ініціативи Союзу українок Франції і за участю українського хору.
Фото: Іnna Nahorna-Delandre/Facebook