Громада у Парижі читала вірші Ліни Костенко

Представники української громади у Парижі провели літературний вечір «Поезія - це завжди неповторність», присвячений 90-річному ювілею української письменниці та поетеси Ліни Костенко.

Про це повідомляється у групі Союз українок Франції у Facebook.

«Сьогоднішнє літературне свято "Поезія - це завжди неповторність" подарувало багато емоцій всім, хто закоханий в поезію Ліни Костенко. Її неперевершені твори допомагають нам бути українцями всюди», - йдеться у дописі.

Як зазначається, на святі звучали пісні на вірші поетеси, декламувалась поезія на різні теми.

Захід пройшов 5 липня у приміщенні греко-католицької церкви Святого Володимира за ініціативи Союзу українок Франції і за участю українського хору.

Фото: Іnna Nahorna-Delandre/Facebook