Голова СКВОР привітала випускників українських шкіл у світі

Голова Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради (СКВОР) при Світовому Конґресі Українців (СКУ) Оксана Левицька привітала із закінченням навчального року випускників та учнів українських шкіл у світі.

Про це повідомляється на сторінці СКУ у Facebook.

«Дорогі учні та випускники, вчителі та батьки! Добіг кінця навчальний рік в українських денних суботніх та недільних школах. Ми чудово попрацювали. Знаємо, що вивчення української мови та літератури, історіографії та культури України збагатили світогляд українських дітей та молоді. Закінчили навчання учні в українських школах та програмах у різних куточках землі і на різних континентах. Пишаюся нашими дітьми, які, коли ввели карантин, підтримували дорослих та усіх, хто працював у нелегких умовах у боротьбі зі світовим лихом», - зауважила вона.

Також голова СКВОР привітала вчителів, які за короткий час пройшли уроки дистанційного навчання.

«Понад 500 моїх колег завдяки вебінарам СКВОР опанували на Google Classroom, Zoom та інших навчальних платформах. Вдячна батькам, які віддано допомагали діткам готуватися до уроків, ми всі працювали разом», - наголосила Левицька.

За її словами, особливим цей навчальний рік став для випускників ураїнських шкіл, які опанували українську мову, культуру, традицію, маючи широкий вибір інших занять.

«Вони вчилися в особливих умовах і випуск їхній був в особливих умовах… Як би не змінився світ, ви завжди будете знати хто ви є і яке ваше коріння, в чому сила українського народу, де місця його подвигів та легенд. Не забувайте мову, спілкуйтеся нею. Українська мова буде тією ниткою, яка завжди приведе вас додому, покаже побратимів, підтримає і вбереже. Поважайте своїх батьків, зберігайте їх традиції, працюйте на славу рідної країни, як це робили великі люди, про яких ви вперше дізналися з підручників. Від імені усіх вчителів вітаю вас», - сказала Левицька.