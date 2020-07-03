В Іспанії вийшла книга «Леся Українка – душа України»

У Посольстві України в Іспанії відбулася зустріч Посла України Анатолія Щерби з іспанським письменником, автором численних книг про видатних людей Іспанії та світу Хосе Андресом Альваро Окарісом з нагоди нещодавньої публікації його нової праці «Леся Українка – душа України».

Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

Як зазначається, до книги увійшла збірка поетичних та драматичних творів видатної української поетеси іспанською мовою.

Минулого року творчий доробок Хосе Андреса Альваро Окаріса збагатився книжкою «Тарас Шевченко – голос вільної України», до якої також увійшла збірка творів Кобзаря іспанською мовою.

«За значний особистий внесок Хосе Андреса Альваро Окаріса у справу поширення творів класичної української літературної спадщини та інформації про видатних українських митців в іспанському суспільстві, а також сприяння розвитку культурного співробітництва між Україною та Іспанією Анатолій Щерба нагородив іспанського письменника Почесною Грамотою Посольства України в Іспанії», - йдеться у повідомленні.

Книга «Леся Українка – душа України» вийшла у світ у контексті відзначення 150-річного ювілею поетеси та внесення ЮНЕСКО цієї події до календарів пам’ятних дат 2020 та 2021 років. На вшанування великої дочки українського народу та її внеску у розвиток світової культури мерія міста Мадрид присвоїла ім’я Лесі Українки площі у столиці Іспанії, на якій розташоване Посольство України, а також підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам’ятника поетесі.

Фото: Embajada de Ucrania en el Reino de España/Facebook