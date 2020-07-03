МІОК провів зустріч з керівництвом Європейського Конґресу Українців

Представники Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) провели онлан-зустріч з керівництвом Європейського Конґресу Українців (ЄКУ).

Про це повідомляється на сайті МІОК.

«У середу, 1 липня 2020 р., відбулася зустріч колективу МІОКу з керівництвом Європейського Конґресу Українців (ЄКУ)», - йдеться у повідомленні.

Основною метою обговорення було окреслити найперспективніші напрями подальшої співпраці та визначити подальші кроки для реалізації спільних проєктів.

Як зазначається, гостями з-за кордону були Богдан Райчинець (Чехія), президент Європейського Конґресу Українців (ЄКУ) та Віктор Бандурчин (Словаччина) секретар ЄКУ та заступник голови ГО «Cоюз русинів-українців Словацької Республіки».

Богдан Райчинець висловив бажання активізувати роботу, зокрема в питаннях міграції та інтеграції українців у країнах Європи. «Це вічне питання, над яким ми працюємо», – наголосив президент ЄКУ.

Ірина Ключковська, директорка МІОКу, підкреслила, що інститут був серед перших установ, які звернули увагу та почали досліджувати питання міграції. «Ми займалися цим ще з часів потужної хвилі міграції 1990-х років, далі були транснаціональні сім’ї та соціальне сирітство. Сьогодні у фокусі Інституту є, зокрема, й сучасна трудова міграція», – зауважила директорка МІОКу.

До знайомства онлайн Віктор Бандурчин приєднався, який зі свого боку висвітлив специфіку громадської роботи українців у Словаччині.

Фото: miok.lviv.ua