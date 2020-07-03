В СКУ прокоментували відставку Смолія

Відставка голови Національного банку України (НБУ) Якова Смолія викликає занепокоєння у Світового Конґресу Українців (СКУ).

Таку позицію СКУ опублікувало на сторінці у Facebook.

«СКУ поділяє занепокоєність громадянського суспільства, міжнародних партнерів та бізнес-спільноти щодо відставки голови Національного банку (НБУ) Якова Смолія на тлі припущень про політичний тиск. Макроекономічна стабільність, незалежний центральний банк, потужна програма реформ та продовження співпраці з МВФ є ключовими для економічного зростання та підтримки довіри партнерів та інвесторів», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади Голови Національного банку.