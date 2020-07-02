Український національний музей в Чикаго посадив Тарасову вербу, привезену з могили Кобзаря у Каневі.

Про це повідомила кураторка музею Марія Климчак у Facebook.

«До Дня незалежності Америки Український національний музей у Чикаго посадив Тарасову вербу! Пагінець, привезений Михайлом Бойчуком з могили Тараса Шевченка у Каневі, є спадкоємцем дерева, висадженого Поетом під час заслання у 1850 році у Казахстані... Гілочка перелетіла сюди, де живе Шевченкове слово, що об’єднує і зближує усі покоління емігрантів та усі народи. Учітеся, брати мої!», - йдеться у дописі.

Як зазначила Климчак, символічним є те, що США, як ніколи, потрібен Шевченко з його закликом – «Обнімітеся ж брати мої молю вас, благаю».

«У час карантину ми не маємо можливості зібрати громаду, але готуючись до виходу з нього і до відкриття музею для туристів і гостей, для вас, хто чекає на наші виставки, ми це зробили: - президент музею Лідія Ткачук, працівники Марія Климчак, Орися Курбатов, Галина Парасюк, Тетяна Червінська, Марічка Курницька (практикантка)... Обряд освячення і благословення провів о. Олег Кривокульський, парох греко-католицької парафії св. Володимира в Ольги», - зазначила кураторка музею.

За її словами, відтепер на березі Мічигану, у велетенському мультикультурному Чикаго, на подвір’ї Українського національного музею ростиме справжня верба.

Фото: Maria Klimchak/Facebook