СУМівці Канади стали донорами крові заради захисників України

Представники Спілки української молоді (СУМ) в Канаді долучилися до донорства крові.

Про це повідомляється на сторінці СУМ у Facebook.

«СУМівці Канади вкотре долучилися до акції з добровільної здачі крові. Зокрема, Дружинники СУМ міста Калґарі вдруге беруть участь у здачі крові на благодійні цілі», - йдеться у дописі.

Як зазначається, акцію присвячено пам’яті Небесній Сотні та всім захисникам України.



Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global/Facebook