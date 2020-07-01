Сатумарська філія Союзу українців Румунії провела онлайн-конкурс «Дитяча yсмішка».

Про це повідомляється на сторінці СУР у Facebook.

Як зазначається, метою конкурсу було сприяння розвитку дитячих творчих здібностей, стимулювання творчої діяльності, розвиток уяви, формування естетичного смаку дітей та збереження української рідної мови.

У конкурсі взяли участь дошкільники та учні, які навчаються українською рідною мовою у школі імені Геллерта Шандора села Мікули Сатумарського повіту.

Вони зробили малюнки на папері, футболці та камені та записали відео з виконанням пісні або декламуванням вірша українською мовою.

Члени Комітету Сатумарської філії та сурівської організації Мікула подарували дітям шкільні рюкзаки, які будуть їм корисні для наступного навчального року.



Церемонія нагородження відбулася 28 червня у присутності батьків з дотриманням правил соціальної дистанції.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії/Facebook