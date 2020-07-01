Владика Степан Сус здійснить душпастирський візит до українців Словаччини та Австрії

Голова Пасторально-міграційного відділу Владика Степан Сус з 2 по 8 липня здійснить душпастирський візит до українців греко-католиків Словаччини та Австрії.

Про це повідомляється на інформаційному ресурсі Української Греко-Католицької Церкви.

«Зокрема, у суботу, 4 липня, Владика Степан відвідає громаду для вірних УГКЦ у Братиславі і о 17.00 служитиме Архієрейську Божественну Літургію у церкві Святої Розалії (за адресою: Kaplnka Svätej Rozálie, ul. Rozálska, 841 03 Lamač, Bratislava)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Голова ПМВ проведе зустрічі з Апостольським Нунцієм у Словаччині Архієпископом Джакомо Гвідо Отонелло, єпископом Братиславської єпархії ГКЦ у Словаччині Петером Руснаком і Послом України в Словацькій Республіці Юрієм Мушкою.

Як зазначається, 5 липня о 9:30 Владика Степан відслужить Архієрейську Божественну Літургію на Парафії Святої Варвари у Відні (за адресою: Postgasse 8, 1010 Wien), а о 12:00 – у Храмі Пресвятої Родини (за адресою: Familienpl. 8, 1160 Wien).

6 липня о 18:00 єпископ очолить молитву у Храмі Святого Марка у Зальцбурзі і зустрінеться з місцевою громадою УГКЦ.

Також від час візиту до Австрії заплановані зустрічі Владики Степана з Архієпископом Відня Кардиналом Кристофом Шенборном і Послом України в Австрії Олександром Щербою.

Фото: news.ugcc.ua