У Тегерані відновлює роботу візовий центр України

Візовий центр України у Тегерані відновить роботу з 5 липня.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Ісламській Республіці Іран.

«З 5 липня 2020 року відновив роботу візовий центр України в Ісламський Республіці Іран. Функціонування візового центру забезпечуватиметься компанією "VF Worldwide Holding Ltd"», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам у підготовці документів.

Рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в Ісламський Республіці Іран.

Візовий центр знаходить за адресою: м.Тегеран, площа Гераві, Центр Гераві, вул. Мoсаві (стара назва вул. Голестан), буд. 5, 4-й поверх

Телефон: +982191314214; +982191008055

Розпорядок роботи: з неділі по четвер,з 08:00 до 15:00 прийом візових заяв, з 15:00 до 17:00 отримання паспортів.