СУМ анонсувала вихід нового номеру українського журналу для дітей «Крилаті»

Спілка української молоді (СУМ) анонсувала вихід літнього номеру українського пригодницького журналу для дітей «Крилаті».

Про це повідомляється на сторінці СУМ у Facebook.

«Незабаром зустрічайте нове літнє число яскравого українського журналу для дітей «Крилаті»! Ой, скільки таємниць, любі наші читачі, на вас чекає, скільки цікавинок! Ви дізнаєтесь про таємну українську армію, сторіччя якої ми відзначаємо. Як вона виникла і хто її створив? Іншими очима ви поглянете на зелену перлину Києва – Пущу-Водицю, коли прочитаєте цікаві факти про неї», - йдеться у дописі.

Як зазначає спілка, у журналі з’явиться нова рубрика «Мова веселкова», в якій будуть мовні загадки та кілька кумедних віршів Лесі Мовчун.

“Ще більше чудових літніх віршів сучасних поетів Йосипа Струцюка, Наталі Карпенко та Олени Плавенчук ви знайдете в рубриці «Поетична сторінка». Ну, а без оповідання ми вас точно не залишимо! Історію про їжачка подарує вам відома письменниця Наталка Поклад. Як павучок завдяки рекламі став успішним і чим для лісової мушви закінчилися відвідини його атракціону, розповість ще одна казочка – у рубриці «Промінець»», - йдеться у повідомленні.

Про лісових тропічних мешканців, яких можна завести і вдома, читайте в рубриці «Зоопарк». Крім цього, на вас чекає безліч заморок і головокруток.



Як відомо, журнал "Крилаті" є проєктом Спілки Української Молоді у світі.

Фото: Пригодницький журнал для дітей "Крилаті"/Facebook