В Ризі відсвяткували День кримськотатарського прапора

Українські активісти та дипломати в Латвії наприкінці минулого тижня відсвяткували День кримськотатарського прапора, зібравшись в Ризі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, за яким ростуть кримськотатарські липи.

Про це розповіла Укрінформу керівник латвійського Товариство підтримки України/Ukrainas atbalsta biedrіba Тетяна Лазда.

«Ми завжди з радістю долучаємося до святкування Дня кримськотатарського прапора. Блакитне полотнище з золотою тамгою, прапор незламних киримли разом з жовтно-блакитним прапором є символом спільної боротьби з російською окупацією, символом боротьби за Крим, за звільнення наших політв’язнів, за звільнення всіх країв нашої держави. І ми впевнені, що з часом переможемо - незабаром обидва прапора майорітимуть у вільному українському Криму», - розповіла Лазда.

У святкуванні також взяли участь працівники Посольства України в Латвії. Учасники зібралися біля пам’ятника Т.Г. Шевченку в центрі Риги, за яким ростуть три кримські липи. Вони були висаджені минулого року, коли саме цей вид в Латвії визнали «Деревом року».

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю на флагштоку біля будівлі Міністерства закордонних справ України у Києві було урочисто піднято кримськотатарський прапор. Цю почесну місію виконали керівник МЗС Дмитро Кулеба, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

День кримськотатарського прапора — день шанування національного прапора кримських татар, корінного народу Криму. Відзначається 26 червня з 2010 року.

Фото: Латвійське Товариство підтримки України/Ukrainas atbalsta biedrіba