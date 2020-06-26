Українські дипломати та громада Португалії провели зустріч

Представники української громади Португалії зустрілися у п'ятницю з Послом України Інною Огнівець.

Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook.

«25 червня 2020 року в приміщенні Посольства України відбулась зустріч Посла України І.Огнівець із керівниками або представниками низки українських громадських організації, що діють в Португалії, а саме Спілки українців у Португалії П.Садохою, Асоціації «Словесна піраміда» М.Мартинюк, Спілки української молоді А.Іваночко, Благодійної асоціації «Янголи Милосердя» О.Маковійчук, КОЦ «Родина» при Асоціації «Тенденції успішності» Н.Філіпюк», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зустріч була проведена з дотриманням карантинних правил, які наразі діють в Португалії, та була присвячена відзначенню декількох важливих дат для всього українського народу, зокрема відзначенню 24-ї річниці Дня Конституції України та 10-ї річниці Дня кримськотатарського прапора.

Крім того, під час зустрічі були обговорені питання стосовно публікацій негативного характеру португальського журналіста Ricardo Cabral Fernandes, опублікованих 21 червня 2020 року у виданні Público та подальшого реагування на них, завершення навчального року та проведення річного оцінювання та ДПА для учнів-екстернів МУШ, впорядкування території навколо пам’ятника Т.Шевченку в м.Лісабон тощо.

Як повідомлялося, 21 червня 2020 року в одній із найпопулярніших португальських газет Público вийшло одразу три статті, у яких Україна названа "колискою світового сучасного нацизму" та "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу". А 23 червня публікації повторилися.

Посол України в Португальській Республіці Інна Огнівець звернулася до португальських інституцій і широкої спільноти, висловивши обурення поданням неправдивої інформації в одній з найтиражніших газет.

Українці, які живуть у Португалії та мають активну громадську позицію, також підготували відкрите звернення до парламенту із проханням звернути увагу на появу фейкових новин та публікацій, які просувають наративи країни-агресора – РФ і є шкідливим не тільки для України, а й несуть загрози для політичних активів самої Португалії, яка надавала і продовжує надавати політичну підтримку Україні в боротьбі за суверенність і незалежність.

Фото: Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa/Facebook