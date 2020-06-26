Пішов з життя видатний діяч української громади в Казахстані Мирослав Зеленяк

25 червня помер співініціатор створення Республіканського громадського об’єднання Асоціація «Українці Казахстану» (1999), почесний голова Українського національно-культурного центру «Рідне слово» імені Т.Г.Шевченка Карагандинської області Республіки Казахстан Мирослав Зеленяк.

Про це повідомив голова Асоціації «Українці Казахстану» Михайло Парипса.

«Керівники та актив українських громад Асоціації «Українці Казахстану» із глибоким сумом сприйняли вість про відхід у Вічність нашого побратима, кавалера Ордену «Достик» («Дружба»), члена Асамблеї народу Казахстану, Почесного Голови Українського національно-культурного центру «Рідне слово» імені Т.Г.Шевченка Карагандинської області Республіки Казахстан – пана Мирослава Зеленяка», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Мирослав Зеленяк народився у мальовничому краї Станіславщини (нині Івано-Франківщина), в українській патріотичній сім’ї сільських трударів.

У 1947 році за відмову дати наклепницькі письмові свідчення на патріотів краю, 18-річного юнака було засуджено і вислано до Караганди.

Маючи 55-річний трудовий стаж, він більше сорока років працював у виробничому об’єднані «Карагандавугілля», у тому числі, близько 30 років керівником планового відділу і маркетингу згаданого виробничого об’єднання.

Починаючи з 1990 року, Мирослав Зеленяк, разом з українцями шахтарського краю, долучився до створення Карагандинського українського обласного національно-культурного осередку і всі ці роки був його активістом, і протягом восьми років обіймав громадську посаду Голови згаданого осередку.

Мирослав Зеленяк був співініціатором створення Республіканського громадського об’єднання Асоціація «Українці Казахстану» (1999), був делегатом усіх шести Всесвітніх Форумів Українців (м. Київ).

За трудові заслуги та велику громадську діяльність, крім Державного Ордену «Достик», Зеленяка нагороджено п’ятнадцятьма державними медалями Казахстану, Почесними Грамотами Асамблеї народу Казахстану, відзнаками галузевого Міністерства і АТ «Карагандавугілля».

Посольство України у Республіці Казахстан також висловило глибоке співчуття рідним та близьким Мирослава Зеленяка, а також українській громаді міста Караганда.

Фото: kazakhstan.mfa.gov.ua