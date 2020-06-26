Сьогодні в Україні відзначається День кримськотатарського прапора

Цього дня 1991 року у Сімферополі розпочав діяльність другий Курултай кримськотатарського народу, що відбувся через 74 роки після першого Курултаю, який проходив 1918 року у Бахчисараї.

Вперше кримськотатарський прапор був прийнятий Курултаєм кримських татар у 1917 році, одразу після Лютневої революції. Поновлений 30 червня 1991 року, після прийняття Україною незалежності, повідомляє Укрінформ.

Кримськотатарський прапор являє собою полотнище блакитного кольору із жовтим гербом (темгою) у верхнім лівім куті. Блакитний колір – традиційний колір тюркських народів – використовувався ще на стягах Кримського ханства. Зображений на прапорі герб – тарак-темга (герб-гребінь) є родовим знаком Ґераїв, правлячої династії Кримського ханства.

З початком окупації Росією українського Криму й посиленням репресій щодо корінного населення півострова, головні заходи Дня кримськотатарського прапора відбуваються на материковій Україні (зокрема в Києві) силами кримськотатарських громадських організацій за підтримки та координації Меджлісу кримськотатарського народу. Вже кілька років поспіль урочисті заходи відбуваються під гаслом: «Два прапори – одна країна».

За традицією, святкування Дня кримськотатарського прапору відбудуться не тільки в Україні, а й в інших країнах світу.