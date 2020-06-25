Українців Казахстану запрошують долучитися до флешмобу з нагоди Дня кримськотатарського прапора

Посольство України в Казахстані запрошує усіх охочих долучитися до флешмобу з нагоди Дня кримськотатарського прапора, який відзначають 26 червня.

Про це українське дипвідомство написало у Facebook.

«Любі друзі! До 10-ї річниці Кримськотатарського прапора, пропонуємо Вам долучитися до флешмобу та розмістити зображення українського і кримськотатарського прапорів на сторінках своїх соціальних мереж з позначкою #ДваПрапориЄдинаКраїна», - йдеться у дописі.

Прапор кримських татар є полотнищем блакитного кольору з жовтою тамгою у верхньому лівому кутку.

Як відомо, День кримськотатарського прапора - день вшанування національного прапора кримських татар, корінного народу Криму. Відзначається 26 червня з 2010 року. Кримськотатарський прапор був затверджений Курултаєм кримських татар 1917 року і поновлений 30 червня 1991 року.

