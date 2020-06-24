СУМ в США запрошує до участі у віртуальних літніх таборах

Спілка Української Молоді в Сполучених Штатах проводить віртуальні літні табори для юнацтва.

Про це повідомляє Ukrainian Youth Association - CYM Global на сторінці у Facebook.

«До участі в таборуванні запрошуються юнацтво та суменята не тільки з терену Америки, а й з інших теренів Спілки Української Молоді», - йдеться у повідомленні.

Віртуальний табір суменят триватиме з 12 по 17 липня, виховно-відпочинковий табір – з 19 до 24 липня, а виховно-вишкільний табір – з 26 по 31 липня.

Передумовою для участі у вишкільному таборі є відбуття хоча б одного сумівського табору у віці старшого юнацтва.

Це включає старшоюнацький, виховно-відпочинковий та спортовий табори на оселі СУМ в Елленвілі, табори виховно-відпочинкового старшого юнацтва, спортовий та копаного м’яча на оселі “Бескид”, виховно-відпочинкові табори на оселях “Хортиця” та “Холодний Яр”, а також відбуття таборів поза межами американського терену з підтвердженням про відбуття такого табору.

Із питаннями щодо віртуальних таборів можна звернутися до співголів таборової комісії за електронною адресою ellenvillecamps@cym.org.



Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global/Facebook