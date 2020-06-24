Союз українців Румунії продовжить збір коштів для українських шкіл

Союз українців Румунії (СУР) провів чергове засідання Ради, в рамках якого, зокрема, було вирішено продовжити кампанію за збір коштів для шкіл, в яких вивчають українську мову.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«У вівторок, 23 червня 2020 року, відбулося засідання Ради СУР… Було прийнято декілька рішень, зокрема щодо продовження кампанії по збору коштів та різних активів для людей, які перебувають у фінансових труднощах, та для шкіл, де вивчається українська мова. Було схвалено прохання дочірніх підприємств СУР щодо інвестицій, які підтримують етнічних українців, та надання допомоги постраждалим від повені», - йдеться у повідомленні.

На засіданні було проаналізовано також інвестиції, запропоновані філіями СУР, кроки, які здійснює Союз українців Румунії для підтримки місцевих державних адміністрацій, освітніх установ та повітових лікарень, щоб зменшити поширення COVID-19 та різні організаційні питання.

Також була представлена діяльність голови СУР депутата Миколи Мирослава Петрецького за період травень-червень.

Крім цього було підписано угоду про співпрацю між Союзом українців Румунії та Посольством України в Румунії щодо надання фінансової підтримки освітянським закладам, де вивчається українська мова, та культурним центрам у Тулчі, Сучаві, Тиміші, Караш-Северіні, Араді, Марамуреші, Сату-Маре.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії/Facebook