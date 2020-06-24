В Анталії з нагоди Дня кримськотатарського прапора покажуть фільм Сеїтаблаєва "Хайтарма"

Осередок української громади в турецькому місті Анталія "Українське культурно-мистецьке об'єднання" запрошує на перегляд фільму режисера Ахтема Сеїтаблаєва "Хайтарма" з нагоди Дня кримськотатарського прапора.

Про це повідомила голова об’єднання Олеся Мерждан у Facebook.

«Громада "Українське культурно - мистецьке об'єднання" з нагоди Дня кримськотатарського прапора запрошує всіх бажаючих до спільного перегляду кінострічки режисера Ахтема Сеїтаблаєва "Хайтарма"», - йдеться у публікації.

Захід відбудеться в суботу 27 червня о 20.00 в приміщенні громади за адресою: Altınkum Mah. 470 Sok.

Akın Apt. 11/1 No 1 Konyaaltı / ANTALYA

Вхід вільний.

Як відомо, День кримськотатарського прапора - день вшанування національного прапора кримських татар, корінного народу Криму. Відзначається 26 червня з 2010 року. Кримськотатарський прапор був затверджений Курултаєм кримських татар 1917 року і поновлений 30 червня 1991 року.

Історична військова драма «Хайтарма» вийшла у 2013 році. Сеїтаблаєв присвятив картину важкому періоду історії свого рідного кримськотатарського народу. Сюжет фільму заснований на реальних подіях. Роль головного персонажа цього фільму, військового льотчика Амет-Хана Султана, виконав сам Ахтем Сеїтаблаєв.

Стрічка отримала Премію Національної спілки кінематографістів України у номінаціях «Найкращий фільм року» та «Найкращий ігровий фільм». Фільм «Хайтарма» отримав гран-прі на фестивалі «Корона Карпат» у Трускавці, став лауреатом російської премії «Ніка», був визнаний найкращим фільмом, а Сеїтаблаєв найкращим режисером 2014 року на італійському фестивалі «Кімерія» в Термолі.



Фото: cinema.in.ua, Olesya Mercan/Facebook