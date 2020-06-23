Українка розповіла, як відкрила фітнес-студію у Німеччині

Ірина Гутшмітд зі Львова переїхала до Німеччини та відкрила фітнес-студію і туристичне агентство у місті Баден-Баден.

Про це розповідає Gazeta.ua.

Як зазначається, в Україні була майстром спорту з художньої гімнастики і тренувала спортсменів, тому після переїзду, намагалася знайти роботу у фітнес-центрах. Але отримувала відмови через акцент. Щоб заробити на життя, спочатку проводила тренування в муніципальних спортивних клубах та будинках для літніх людей. Згодом – стала вести курси гімнастики для жінок при соціальних відомствах.

"По телевізору випадково побачила програму про Баден-Баден - місто, куди завжди мріяла переїхати. Через оголошення в газеті знайшла там житло та вакансію тренера у місцевому спортивному клубі", - розповідає Ірина Гутшмідт.

В той час у Німеччині з'явилася послуга, коли медичний полюс частково покриває спортивні заняття. Це вважається профілактикою здоров'я. Але такі тренування можуть проводити лише спеціалісти з відповідною освітою.

"Серед охочих на цю посаду, лише у мене був потрібний диплом - з лікувальної гімнастики і фізичної реабілітації. Його отримала після закінчення Львівського університету фізкультури. Як виявилося, він визнається і в Німеччині. Новий шеф за рахунок компанії відправив підвищувати кваліфікацію в Мюнхен. Три роки заочно навчалася. Отримала диплом тренера і менеджера фітнес-клубу. Через рік вирішила відкрити власну гімнастичну студію", – розповіла українка.

За реєстрацію бізнесу жінка заплатила 20 євро. Підприємцям можуть дати безвідсотковий кредит, але тоді потрібен бізнес-план та досвід роботи у певній галузі.

"Двічі зверталася з проханням виділити початковий капітал і отримувала відмову. Втретє вже дали п'ять тисяч євро. На ці гроші орендувала приміщення в центрі міста, зробила ремонт, купила спортивний інвентар. Щоб привабити клієнтів, зробила акцент на психологічній допомозі за допомогою фізкультури. Під час індивідуальних занять розмовляю з клієнтами. Даю можливість їм виговоритися, допомагаю порадами, прищеплюю любов до спорту", - зауважила Гутшміт.

За рік студія стала популярною - з'явилося близько сотні постійних клієнтів.

"Помітила, що сюди часто заходили туристи з пострадянських країн. Це наштовхнуло на ідею відкрити туристичне агентство. Зв'язуюся з клієнтами через інтернет. Залежно від їх бажань складаю програму поїздок– покупки, екскурсії, оздоровлення. Якщо потрібно, висилаю запрошення для візи. Зустрічаю в аеропорту, допомагаю вибрати готель. Працюю сама, але за необхідності наймаю екскурсоводів чи співпрацюю з місцевими агентствами", - сказала українка.

Зазвичай люди приїжджають заради оздоровлення. Адже Баден-Баден - найвідоміший курорт мінеральних вод у Німеччині.

"Намагаюся робити так, щоб люди не лише відпочивали, а й займалися спортом. Проводжу ранкову гімнастику, пішохідні прогулянки місцевим лісом Шварц-Вальд, воджу пити воду прямо із джерел. Домовляюся про різноманітну медичну допомогу, зокрема нетрадиційну. Наприклад, тут дуже популярна та корисна процедура, коли до певної температури прогрівають все тіло. Таким способом лікують на перших стадіях раку. Виступаю для таких людей поручителем. В Німеччині лікарні не хочуть приймати іноземців. Бояться, що можуть отримати допомогу, і виїхати з країни не заплативши", - розповіла українка.

Фото Ірини Гутшмітд для gazeta.ua