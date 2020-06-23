В Естонії розпочався літній християнський табір для дітей українців з країн Балтії

В Естонії стартував літній християнський табір «Тавор» для дітей українців з країн Балтії.

Про це повідомляється на сайті Пасторально-міграційного відділу УГКЦ.

«За підтримки Пасторально-міграційного відділу і міжнародної благодійної католицької організації Kirche in Not в Кодасема (Естонія) розпочався літній християнський табір «Тавор» для дітей українців, які мешкають в країнах Балтії», - йдеться у повідомленні.

Цьогоріч у заході беруть участь 25 дітей віком 6-16 років.

Табір розташувався на території реколекційного будинку Католицької церкви і триватиме з 22 по 27 червня.

Тематика зустрічі - "Дари Святого Духа".

Духовний провід дітей здійснюють душпастирі для українців греко-католиків у країнах Балтії – о. Микола Руслан Козелківський, ЧСВВ (Литва), о. Роман Сапужак (Латвія) і о. Роман Кіх (Естонія).

Як зазначається, кожний день починається із руханки, ранішньої молитви і Божественної Літургії. У програмі табору також катехизація, пісні, банси, різноманітні майстер-класи і тематичні вечори.

Фото: pmv.ugcc.org.ua