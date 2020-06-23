Маленьких діаспорян запрошують на декламаторський конкурс

Об’єднання українців у Польщі (Щецинський відділ) оголошує декламаторський онлайн-конкурс «Мій улюблений вірш українського поета».

Про це повідомляється на сайті об’єднання.

«Організований роками Об’єднанням українців у Польщі (Щецинським відділом) декламаторський конкурс, цього року, у зв’язку з пандемією, відбудеться у формулі онлайн», - йдеться у повідомленні.

Учасниками конкурсу можуть стати учні шкіл з українською мовою навчання та пунктів навчання української мови у Польщі. Вікові категорії учасників - учні з 0 до 8 класу.

Кожен учасник повинен підготувати один поетичний твір українською мовою, записати його на відео (наприклад за допомогою смартфону) та надіслати на e-mail адресу журі конкурсу poeciukrainy@gmail.com.

Разом із записом учасники мають надіслати заяву учасника конкурсу до 30 липня 2020 року. Надіслані записи оцінюватиме журі конкурсу.

Результати конкурсу оголосять 30 серпня.

Переможці конкурсу отримають нагороди, а усі учасники – дипломи.

Фото: Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі/Facebook