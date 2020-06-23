Маленьких діаспорян запрошують на декламаторський конкурс
Про це повідомляється на сайті об’єднання.
«Організований роками Об’єднанням українців у Польщі (Щецинським відділом) декламаторський конкурс, цього року, у зв’язку з пандемією, відбудеться у формулі онлайн», - йдеться у повідомленні.
Учасниками конкурсу можуть стати учні шкіл з українською мовою навчання та пунктів навчання української мови у Польщі. Вікові категорії учасників - учні з 0 до 8 класу.
Кожен учасник повинен підготувати один поетичний твір українською мовою, записати його на відео (наприклад за допомогою смартфону) та надіслати на e-mail адресу журі конкурсу poeciukrainy@gmail.com.
Разом із записом учасники мають надіслати заяву учасника конкурсу до 30 липня 2020 року. Надіслані записи оцінюватиме журі конкурсу.
Результати конкурсу оголосять 30 серпня.
Переможці конкурсу отримають нагороди, а усі учасники – дипломи.
Фото: Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі/Facebook