Посол України в Туреччині зустрівся в Анталії з лідерами громад

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, в ході робочої поїздки до Анталії, зустрівся з лідерами та членами українських громадських організацій.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Який регіон Туреччини не відвідував, завжди зустрічаюся з українською громадою. Перебуваючи в Анталії, зустрівся з лідерами трьох громад, надзвичайно активних, які давно тут функціонують, реалізовували й реалізовують багато значущих проєктів у рызних сферах і мають суттєві досягнення. Такі зустрічі надихають. Вдячний всім лідерам громад за діяльність, за активну позицію. Переконаний, що українство буде зміцнюватися в Туреччині. Українська громада, яка останніми роками успішно та швидко розвивається в Туреччині, є містком між нашими народами», - розповів Андрій Сибіга.

З головою ГО «Українська родина» Вітою Михайловою посол зустрівся в Парку української культури в Анталії.

«Справді радує око. Сподіваюся, що цей парк стане осередком, який надалі буде гуртувати українців як ще один майданчик для проведення спільних заходів. На власні очі побачив барельєф Шевченка, який з’явився в парку, силами Віти Михайлової. Обмінялися думками щодо проведення процедури офіційного відкриття барельєфа Шевченку в Парку української культури в Анталії», - розповів дипломат.

Пізніше відбулася зустріч з лідерками ГО «Середземноморське об'єднання українців» Наталією Караджою та ГО «Товариство української культури та мистецтва» в Анталії Олесею Мерджан.

«Багато часу приділили тим питанням, які актуальні для українців, що проживають в цьому регіоні. Вдячний лідерам громад за ідеї та ініціативи, які були озвучені під час зустрічі, і ми як посольство будемо на всі ці запити реагувати. Не могли оминути тему змін у фінансуванні підтримки проєктів української громади. Ми обговорювали ті модальності та формули, які дозволять нам не збавляти темпів у проведенні заходів наших українських товариств, зокрема, в цьому регіоні. Переконаний, що нам це вдасться і той слоган, з яким ми проводили нещодавно Координаційну раду з лідерами всіх громад, що «сила у єдності». Ми будемо і далі його сповідувати, зміцнювати українство в Туреччині», - сказав Андрій Сибіга.

Посол наголосив, що проєкти, які українські спілки реалізують в регіоні, стали взірцевими та можуть бути маркерами-показниками для інших громад.

«Той самий Парк української культури з’явився стараннями особисто Віти Михайлової, товариства «Українська родина», ми вдячні за це. Чудовий приклад - діяльність школи, за якою стоїть самовіддана робота Наталі Караджі. Навчання в цій школі дає можливість отримувати офіційні сертифікати про навчання у Міжнародній українській школі та розширює можливості здобуття освіти для цих дітей в перспективі. Олеся Мерджан - творча і креативна лідерка громади, створила чудовий хор, який представляє сучасну Україну не тільки в регіоні Анталія. Вона започаткувала нову віртуальну платформу, де члени українських громад Туреччини можуть ділитися власною поезією», - розповів Андрій Сибіга.

Як відомо, в Туреччині діє 15 українських громадських організацій. Наймолодша з них - Організація українців Егейського регіону. Вона отримала офіційну реєстрація 17 червня цього року.

Останнє онлайн-засідання Координаційної ради представників українських громад Туреччини (КРУГ) за участю голів та представників українських громадських організацій, дипломатичних установ відбулося в кінці травня.

Фото: Ольга Будник, Посольство України в Туреччині