Український інститут та їzhakultura створять презентаційне видання кулінарної дипломатії України
Про це повідомляється на сайті Українського інституту.
«Дипломатія вже давно не обмежується традиційними протокольними заходами, написанням вербальних нот чи веденням переговорів. Дедалі частіше в практику входить публічна дипломатія, культурна дипломатія, або міжкультурні зв'язки. Кулінарна дипломатія є також ефективним дипломатичним інструментом», - розповіла креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.
До книги увійдуть науково-популярні тексти про історію національної кухні України, особливості регіональної кулінарної традиції та рецепти популярних страв. До роботи над рецептами запрошено кухарів-професіоналів.
Видання розкриє кулінарію України як частину нематеріальної культурної спадщини. Цього року книга буде доступна у форматі онлайн англійською та українською мовами. Друковані примірники з'являться наступного року.
«Ми розповімо про кулінарні традиції, що не втратили своєї актуальності в Україні, а також представимо рецепти страв з різних куточків України, що відображають сьогоднішню гастрономічну культуру... Видання формуватиме актуальний, різноманітний гастрономічний образ сучасної української кухні і допоможе орієнтуватись у світі смаків, кольорів та візуальних образів нашої кулінарної мапи», - розповіла Олена Брайченко, фахівчиня в сфері гастрономічних досліджень та засновниця проєкту їzhakultura, яка разом з командою активно займається популяризацією цього напряму досліджень в Україні.
Проєкт з української кулінарної дипломатії об'єднає зусилля науковців, шефів дизайнерів та фахівців дипломатичного протоколу для популяризації сучасної української кухні за кордоном.
Їzhakultura — науково-просвітницький проєкт про їжу, історію, суспільство, культуру. Проєкт реалізує та популяризує дослідження з кулінарних традицій, сприяє збереженню гастрономічної спадщини.
Проєкт їzhakultura став переможцем Мистецького конкурсу з розробки видання з української кулінарної дипломатії Українського інституту. У портфоліо їzhak — видавничого підрозділу їzhakultura — уже є такий успішний проєкт як «Кримськотатарська кухня» (2019 року, авторства Олени Соболєвої).
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