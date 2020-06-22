Український інститут та їzhakultura створять презентаційне видання кулінарної дипломатії України

Цього року Український інститут спільно з науково-просвітницьким проєктом їzhakultura та видавництвом їzhak, яке спеціалізується на книгах з історії гастрономії в Україні, створять видання про українську кулінарну дипломатію.

Про це повідомляється на сайті Українського інституту.

«Дипломатія вже давно не обмежується традиційними протокольними заходами, написанням вербальних нот чи веденням переговорів. Дедалі частіше в практику входить публічна дипломатія, культурна дипломатія, або міжкультурні зв'язки. Кулінарна дипломатія є також ефективним дипломатичним інструментом», - розповіла креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.

До книги увійдуть науково-популярні тексти про історію національної кухні України, особливості регіональної кулінарної традиції та рецепти популярних страв. До роботи над рецептами запрошено кухарів-професіоналів.

Видання розкриє кулінарію України як частину нематеріальної культурної спадщини. Цього року книга буде доступна у форматі онлайн англійською та українською мовами. Друковані примірники з'являться наступного року.

«Ми розповімо про кулінарні традиції, що не втратили своєї актуальності в Україні, а також представимо рецепти страв з різних куточків України, що відображають сьогоднішню гастрономічну культуру... Видання формуватиме актуальний, різноманітний гастрономічний образ сучасної української кухні і допоможе орієнтуватись у світі смаків, кольорів та візуальних образів нашої кулінарної мапи», - розповіла Олена Брайченко, фахівчиня в сфері гастрономічних досліджень та засновниця проєкту їzhakultura, яка разом з командою активно займається популяризацією цього напряму досліджень в Україні.

Проєкт з української кулінарної дипломатії об'єднає зусилля науковців, шефів дизайнерів та фахівців дипломатичного протоколу для популяризації сучасної української кухні за кордоном.

Їzhakultura — науково-просвітницький проєкт про їжу, історію, суспільство, культуру. Проєкт реалізує та популяризує дослідження з кулінарних традицій, сприяє збереженню гастрономічної спадщини.

Проєкт їzhakultura став переможцем Мистецького конкурсу з розробки видання з української кулінарної дипломатії Українського інституту. У портфоліо їzhak — видавничого підрозділу їzhakultura — уже є такий успішний проєкт як «Кримськотатарська кухня» (2019 року, авторства Олени Соболєвої).

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